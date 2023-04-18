Причина краха первого брака «Ищейки» несказанно удивит: все дело в одной просьбе

Артистка больше не могла идти на поводу у супруга.

Уже в ЗАГСе Анна Банщикова впервые задумалась о том, что совершает ошибку, когда выходит замуж за Максима Леонидова. Тогда артистке был всего 21 год, и она смутилась от мысли о том, что основатель группы «Секрет» будет единственным мужчиной в ее жизни. Но судьба распорядилась иначе.

Супруги были вместе до 2004 года. Расстались они вовсе не потому, что звезда сериала «Ищейка» пожелала пуститься во все тяжкие. Муж актрисы обратился к ней с такой просьбой, выполнить которую она оказалась не в силах. Это и стало причиной краха первого брака знаменитости.

Леонидов не хотел, чтобы его избранница играла в театре и снималась в кино. Певец мечтал, чтобы жена сопровождала его на гастролях, и поначалу Банщикова согласилась.

Знаменитость взяла длительную паузу в своей карьере, но после поняла, что совершила ошибку.

«В итоге это привело к расставанию», — отметила знаменитость в YouTube-шоу «вМесте ».

Актриса уточнила, что человека нельзя лишать любимого дела, поскольку каждый должен следовать своему «призванию».

После развода с музыкантом Банщикова вышла замуж за мужчину, который не имеет к шоу-бизнесу никакого отношения. Вторым мужем звезды стал адвокат Всеволод Шаханов. Супруги воспитывают вместе троих детей.