Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джон Бойега
Награды
Награды и номинации Джона Бойеги
John Boyega
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Джона Бойеги
Каннский кинофестиваль 2016
Мужское откровение
Победитель
Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
BAFTA 2016
Восходящая звезда
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Best Action Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Прорыв года
Номинант
Сандэнс 2022
Актерский ансамбль
Победитель
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667