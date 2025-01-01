Меню
John Boyega
Награды и номинации Джона Бойеги
Каннский кинофестиваль 2016 Каннский кинофестиваль 2016
Мужское откровение
Победитель
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
BAFTA 2016 BAFTA 2016
Восходящая звезда
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016 MTV Movie Awards 2016
Best Action Performance
Номинант
 Прорыв года
Номинант
 Прорыв года
Номинант
Сандэнс 2022 Сандэнс 2022
Актерский ансамбль
Победитель
