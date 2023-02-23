Продолжение «Карнавальной ночи» разочаровало народ: во всем виноват Огурцов

Новогодняя комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» до сих пор обожаема многими россиянами. Но далеко не все знают, что в конце 60-х вышло продолжение легендарной ленты. Правда, зрителям оно не пришлось по вкусу.

Картину «Старый знакомый» снял Игорь Ильинский, он же исполнитель роли чиновника Серафима Огурцова. В продолжении режиссер снова перевоплотился в того же героя, но появление давно знакомого персонажа не спасло фильм от провала.

По сюжету Огурцова назначили директором нового парка культуры. Он намерен разместить на его территории пивные и шашлычные, однако местная молодежь активно сопротивляется этой инициативе.

Советская публика приняла фильм намного прохладнее, чем «Карнавальную ночь». А большинству современных зрителей комедия вообще не понравилась. Они обвинили Ильинского в том, что он не смог вытянуть фильм и сделал его откровенно слабым.

Вот что пишут пользователи Сети: «Не скажу, что понравился. Фильм так себе. Юмор тяжеловатый», «Музыка к фильму звучит несовременно даже для того времени, а порой слишком нервно и слегка диковато».