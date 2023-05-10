Разочарованы многие: постыдную правду о «Гусарской балладе» скрывали годами

Картина Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» была принята зрителями на ура. Режиссер серьезно подошел к кастингу и не прогадал. Однако мало кто знает, что часть актеров получила роли по блату. Этот факт, о котором умалчивали, может разочаровать многих.

Так, Кутузова сыграл именитый артист Игорь Ильинский. Его кандидатура сначала не устроила чиновников Госкино, но Рязанов не пошел им на уступки. Он даже не рассматривал других кандидатов и отстоял актера. Ильинский стал не единственным, кого режиссер «протащил» в свой проект по блату.

Владимир Ширяев, который перевоплотился в Винсенто Сальгари, тоже легко попал в фильм. Эльдар Александрович посчитал, что у актера идеальная итальянская внешность. Никаких кастингов режиссер ему не устраивал.

Антоний Ходурский, сыгравший графа Нурина, тоже не проходил пробы. Актер и раньше играл этого персонажа на театральной сцене. Рязанов был покорен его мастерством и без раздумий утвердил его на роль в «Гусарской балладе».