Награды и номинации Аны де Армас
Оскар 2023
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль
Номинант
Золотая малина 2024
Худшая женская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
