Награды и номинации Дэвид Спейд

Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999 Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2021 Золотая малина 2021
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996 MTV Movie & TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
