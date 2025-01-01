Меню
Дэвид Спейд
Награды и номинации Дэвид Спейд
David Spade
О персоне
Фильмография
Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая женская роль второго плана
Победитель
Золотая малина 2021
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Победитель
Best On-Screen Duo
Победитель
