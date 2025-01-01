Меню
Персоны
Бен Шварц
Награды
Ben Schwartz
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
