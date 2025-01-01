Меню
Лили Тейлор
Награды
Награды и номинации Лили Тейлор
Lili Taylor
Награды и номинации Лили Тейлор
Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
Золотая малина 2000
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Сандэнс 1996
Специальный приз жюри
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
