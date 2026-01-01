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Скоро в прокате «Проект У»
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Александр Митта
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Награды и номинации Александр Митта
Alexander Mitta
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Награды и номинации Александр Митта
Венецианский кинофестиваль 1966
Lion of San Marco - Grand Prize
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2002
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
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