Киноафиша
Персоны
Пэдди Консидайн
Награды
Награды и номинации Пэдди Консидайн
Paddy Considine
Награды и номинации Пэдди Консидайн
BAFTA 2012
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Лучший короткометражный фильм
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Лучший бой
Номинант
Сандэнс 2011
Мировое кино – драматургия
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
