Элизабет Дебики
Награды
Награды и номинации Элизабет Дебики
Elizabeth Debicki
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Элизабет Дебики
Каннский кинофестиваль 2018
Женское откровение
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
