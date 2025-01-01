Меню
Награды и номинации Делроя Линдо

Награды и номинации Делроя Линдо

Награды и номинации Делроя Линдо
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
