«Переростки» – это британский комедийный сериал о старшекласснике Уилле Маккензи и его приятелях. Герою после развода родителей приходится перейти из хорошей частной школы в государственное учебное заведение. Местный директор мистер Гилберт заставляет новичков носить значки со своими именами и приставляет к ним провожатых из числа «старожилов». Все это лишь усиливает насмешки и враждебность других подростков. А Уиллу и без того приходится здесь нелегко из-за его правильной речи и формальной одежды.