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Постер к сериалу Переростки
Постер к сериалу Переростки
Постер к сериалу Переростки
Постер к сериалу Переростки
Постер к сериалу Переростки
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.4
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5 постеров
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Переростки

Переростки (2008 - 2010)

The Inbetweeners 16+
Год выпуска 2008
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал E4
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Переростки» – это британский комедийный сериал о старшекласснике Уилле Маккензи и его приятелях. Герою после развода родителей приходится перейти из хорошей частной школы в государственное учебное заведение. Местный директор мистер Гилберт заставляет новичков носить значки со своими именами и приставляет к ним провожатых из числа «старожилов». Все это лишь усиливает насмешки и враждебность других подростков. А Уиллу и без того приходится здесь нелегко из-за его правильной речи и формальной одежды.

В ролях
В ролях
Саймон Берд
Блейк Харрисон
Блейк Харрисон
Джо Томас
Джеймс Бакли
Джеймс Бакли
Эмили Хэд
Мартин Тренаман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Переростки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 6 эпизодов
 
Переростки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 6 эпизодов
 
Переростки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2010, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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