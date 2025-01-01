Меню
Франко Дзеффирелли
Награды
Награды и номинации Франко Дзеффирелли
Franco Zeffirelli
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Франко Дзеффирелли
Оскар 1983
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Оскар 1969
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1969
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Individual Achievements - Classical Music/Dance Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Directing
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Победитель
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Победитель
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Single Play
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Best Direction
Номинант
Золотая малина 1982
Худший режиссер
Номинант
