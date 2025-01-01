Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Франко Дзеффирелли Награды

Награды и номинации Франко Дзеффирелли

Franco Zeffirelli
Награды и номинации Франко Дзеффирелли
Оскар 1983 Оскар 1983
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Оскар 1969 Оскар 1969
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1986 Каннский кинофестиваль 1986
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Individual Achievements - Classical Music/Dance Programming
Победитель
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Directing
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Победитель
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Победитель
Best Foreign Language Film
Номинант
 Best Foreign Language Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Best Foreign Language Film
Номинант
 Best Foreign Language Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Best Single Play
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
Best Direction
Номинант
Золотая малина 1982 Золотая малина 1982
Худший режиссер
Номинант
От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время
Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график
На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград
«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть
Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле
«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы
Дэндзи на коленях, «Дандадан» в пролете: это свежее аниме только что побило казалось бы вечный рекорд «Истребителя демонов»
Когда Хоукинс затихнет: собрали 8 сериальных новинок, помимо финала «Очень странных дел» – зимой скучать не придется
От нуля до $700 млн за 11 дней: 6 фильмов стали самыми кассовыми в 2025-м – на вершине – Восток, догоняет – Запад
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал
На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше