Награды
Награды и номинации Питера Капальди
Peter Capaldi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Питера Капальди
Оскар 1995
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
BAFTA 2010
Лучший комедийный актёр
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший короткометражный фильм
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2012
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Performance
Номинант
