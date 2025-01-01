Меню
Джек Пэланс
Награды
Награды и номинации Джек Пэланс
Jack Palance
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джек Пэланс
Оскар 1992
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1954
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1953
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1992
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Primetime Emmy Awards 1957
Best Single Performance by an Actor
Победитель
