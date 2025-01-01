Меню
Награды и номинации Сол Заенц

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучший фильм
Победитель
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Оскар 1985 Оскар 1985
Лучший фильм
Победитель
Оскар 1976 Оскар 1976
Лучший фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучший фильм
Номинант
