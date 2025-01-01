Меню
Уилл Поултер
Награды
Награды и номинации Уилл Поултер
Will Poulter
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Уилл Поултер
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA 2014
EE Rising Star Award
Победитель
MTV Movie Awards 2015
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Лучший поцелуй
Победитель
Прорыв года
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Musical Moment
Номинант
