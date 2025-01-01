Меню
Кристофер Миллер
Награды
Награды и номинации Кристофер Миллер
Christopher Miller
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 2019
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
BAFTA 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2014
Best Feature Film
Победитель
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Номинант
BAFTA 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
