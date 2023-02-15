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Киноафиша Новости Эмбер Мидфандер учит коней танцевать в трейлере фильма «Центурион: танцующий жеребец»

Эмбер Мидфандер учит коней танцевать в трейлере фильма «Центурион: танцующий жеребец»

15 февраля 2023 17:02
Эмбер Мидфандер учит коней танцевать в трейлере фильма «Центурион: танцующий жеребец»

Жизнеутверждающая драма о больной девушке и ее верном скакуне выйдет в конце апреля.

В сети появился трейлер драмы Centurion: The Dancing Stallion («Центурион: Танцующий жеребец») с Эмбер Мидфандер («Добыча») в главной роли. Кроме нее, в фильме сыграли Билли Зейн («Титаник»), Арамис Найт («Мисс Марвел»), Майкл Чимино («С любовью, Виктор»), Патрисия Де Леон («Морская полиция: Спецотдел») и другие.

Фильм основан на реальных событиях. В центре истории — латиноамериканская студентка Эллисия (Мидфандер). Девушка посвящает все свое свободное время верховой езде, чтобы сбежать от проблем внешнего мира. Она также собирается участвовать в престижных соревнованиях по мексиканским конным танцам. В качестве своего верного скакуна она выбирает жеребца Центуриона, способного на равных конкурировать с фаворитами состязания. Однако все планы героини оказываются разрушены страшной новостью — у нее диагностируют острый промиелоцитарный лейкоз. Это заболевание не только угрожает жизни Эллисии, но и лишает ее возможности заниматься конным спортом. Пока героиня проходит долгий процесс лечения, Центурион становится знаменитым чемпионом.

Режиссером картины выступил Дана Гонсалес, ранее работавший в качестве оператора над сериалами «Легион», «Камеры моего сердца» и «Ханна». Сценарий написал Бун Коллинз, автор комедии «Избранный» и триллера «Ночное предупреждение».

Премьера Centurion: The Dancing Stallion состоится 25 апреля 2023 года.

Фото: Lionsgate
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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