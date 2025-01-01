Меню
Награды и номинации Уильям Холден

William Holden
Оскар 1954 Оскар 1954
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1977 Оскар 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1951 Оскар 1951
Лучшая мужская роль
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Limited Series
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954 Венецианский кинофестиваль 1954
Special Jury Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
