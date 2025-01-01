Меню
Уильям Холден
Награды
Награды и номинации Уильям Холден
William Holden
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Уильям Холден
Оскар 1954
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1977
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1951
Лучшая мужская роль
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Lead Actor in a Limited Series
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1954
Special Jury Prize
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
