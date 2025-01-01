Меню
Награды и номинации Глория Суонсон

Награды и номинации Глория Суонсон

Gloria Swanson
Награды и номинации Глория Суонсон
Оскар 1951 Оскар 1951
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1930 - 2 Оскар 1930 - 2
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1929 Оскар 1929
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1951 Золотой глобус 1951
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1964 Золотой глобус 1964
Best TV Star - Female
Номинант
