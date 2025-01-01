Меню
Милтон Берл
Награды
Награды и номинации Милтон Берл
Milton Berle
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Милтон Берл
Primetime Emmy Awards 1979
Special Presentation
Победитель
Primetime Emmy Awards 1950
Most Outstanding Kinescope Personality
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
