Награды и номинации Милтон Берл

Primetime Emmy Awards 1979 Primetime Emmy Awards 1979
Special Presentation
Победитель
Primetime Emmy Awards 1950 Primetime Emmy Awards 1950
Most Outstanding Kinescope Personality
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962 Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
