Доминик Монахэн
Награды
Награды и номинации Доминик Монахэн
Dominic Monaghan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Доминик Монахэн
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
