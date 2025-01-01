Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Октавия Спенсер
Награды
Награды и номинации Октавия Спенсер
Octavia Spencer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Октавия Спенсер
Оскар 2012
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
В «Человеке-бензопиле» 2025 года нашли умную отсылку к «Атаке титанов»: показываем, если вы моргнули в этот момент
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают
Дело в шляпе – и герои теста тоже: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с мужскими головными уборами
«Я очень благодарна»: в «Методе-3» уже не будет Есени – вот почему Паулина Андреева не снималась в проекте
«Нам показалось правильным»: в 5-м сезоне «Очень странных дел» раскроют 2 главные загадки сериала – ответы наконец «замкнут круг»
Гарри и Дамблдор смотрятся в зеркало, прошлое Волан-де-Морта: в «Философском камне» было 10+ вырезаных сцен
Ганнибал-каннибал в список не попал: на Западе выбрали лучшие хорроры в истории, и ни один фильм 21 в топ-10 не фигурирует
Да, не по книгам – но режиссеру не стыдно: «Ведьмак» от Netflix точно не повторит главную ошибку «Игры престолов»
HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге
Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667