Жан-Пьер Жене
Награды
Награды и номинации Жан-Пьер Жене
Jean-Pierre Jeunet
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Оскар 2002
Номинант
Номинант
Каннский кинофестиваль 1995
Номинант
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Победитель
Победитель
Номинант
Номинант
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Номинант
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2001
Приз зрительских симпатий
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2001
Приз зрительских симпатий
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2009
Приз зрительских симпатий
Номинант
