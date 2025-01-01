Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Jean-Pierre Jeunet
Awards
Awards and nominations of Jean-Pierre Jeunet
Jean-Pierre Jeunet
Awards
Awards and nominations of Jean-Pierre Jeunet
Academy Awards, USA 2002
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1995
Palme d'Or
Nominee
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 2002
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
David Lean Award for Direction
Nominee
BAFTA Awards 2005
Best Film Not in the English Language
Nominee
BAFTA Awards 1993
Best Film Not in the English Language
Nominee
Best Film Not in the English Language
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2001
Audience Award
Winner
Toronto International Film Festival 2001
People's Choice Award
Winner
Toronto International Film Festival 2009
People's Choice Award
Nominee
