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Киноафиша Новости Монстр с кукурузного поля выходит на охоту в трейлере хоррора «Темная жатва»

Монстр с кукурузного поля выходит на охоту в трейлере хоррора «Темная жатва»

14 сентября 2023 17:40
Монстр с кукурузного поля выходит на охоту в трейлере хоррора «Темная жатва»

Фильм о группе смельчаков, решивших дать отпор призраку Хэллоуина.

Киностудия MGM представила дебютный трейлер мрачного хоррора «Темная жатва» о жутких событиях, происходящих в маленьком городе каждый Хэллоуин. Картина является экранизаций одноименного романа Нормана Патриджа, отмеченного почетной премией Брэма Стокера. Фильм выйдет в платных онлайн-кинотеатрах в пятницу, 13 октября.

Действие разворачивается в американской провинции на Среднем Западе. Каждый год в канун празднования Дня всех Святых сверхъестественное существо по прозвищу Октябрьский мальчик пробуждается в зарослях кукурузных полей, чтобы совершить кровавый поход. Надеясь побороть городское проклятие, группа смельчаков организовывает на монстра охоту. Парни рассчитывают раз и навсегда уничтожить мифического монстра с тесаком, однако потрошитель — не единственная проблема молодых людей. Им также придется противостоять другим местным жителям, жаждущим лично разобраться с призраком Хэллоуина.

Постановщиком выступил режиссер Дэвид Слэйд, до этого снявший хоррор «30 дней ночи», психологический триллер «Леденец», вампирское фэнтези «Сумерки. Сага. Затмение», а также отдельные эпизоды сериалов «Черное зеркало», «Американские боги», «Ганнибал» и «Во все тяжкие». Литературный первоисточник превратил в сценарий соавтор блокбастера «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Майкл Гилио. В основной актерский состав вошли Кэйси Лайкс, Джереми Дэвис, Элизабет Ризер, Люк Кирби, Эмири Крачфилд, Дастин Сейтамер, Алехандро Акара, Эзра Баззингтон, Аутри Остин, Меган Бест и другие.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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