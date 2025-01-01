Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Аллен Хьюз Награды

Награды и номинации Аллен Хьюз

Allen Hughes
Награды и номинации Аллен Хьюз
Каннский кинофестиваль 1993 Каннский кинофестиваль 1993
Золотая камера
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Сандэнс 1999 Сандэнс 1999
Документалистика
Номинант
 Документалистика
Номинант
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше