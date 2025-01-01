Меню
Крис Кристофферсон
Награды
Награды и номинации Крис Кристофферсон
Kris Kristofferson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Крис Кристофферсон
Оскар 1985
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Золотая малина 1982
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
