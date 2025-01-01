Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Хоуп Дэвис
Награды
Награды и номинации Хоуп Дэвис
Hope Davis
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Хоуп Дэвис
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Удивительно, но даже «Константинополь» уже отличился: 3 сериала НТВ 2025 года с рейтингом от 8 и выше
Одна фраза Бильбо в «Братстве кольца» запутала даже преданных фанатов Толкина: но этому есть логичное объяснение
«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
«Королеву бензоколонки» заставили переснять: посмотрите, как могла выглядеть Людмила — режиссера едва не уволили
Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667