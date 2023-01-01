Августовские киты, 1987

Элегический, мягкий, добрый и полный сострадания рассказ о жизни двух старых сестер. В самом начале картины зритель видит их в черно-белом изображении юными, полными надежд и сил. Они с восторгом наблюдают за китами, подходящими к острову Мэн в августе. Затем изображение незаметно наливается цветом, и мы видим этих же женщин уже престарелыми, и ясно, что смерть не за горами. Куда же улетела целая жизнь и что она с собой унесла? Одна потеряла на войне любимого, другая ослепла, мы знаем, что у нее не сложились отношения с дочерью. Слепая пользуется своим положением и слегка терроризирует свою сестру, но связывает их большая любовь и… одиночество. Август. И так хочется снова увидеть китов…