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Августовские киты Августовские киты
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The Whales of August

Августовские киты, 1987

1987 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Элегический, мягкий, добрый и полный сострадания рассказ о жизни двух старых сестер. В самом начале картины зритель видит их в черно-белом изображении юными, полными надежд и сил. Они с восторгом наблюдают за китами, подходящими к острову Мэн в августе. Затем изображение незаметно наливается цветом, и мы видим этих же женщин уже престарелыми, и ясно, что смерть не за горами. Куда же улетела целая жизнь и что она с собой унесла? Одна потеряла на войне любимого, другая ослепла, мы знаем, что у нее не сложились отношения с дочерью. Слепая пользуется своим положением и слегка терроризирует свою сестру, но связывает их большая любовь и… одиночество. Август. И так хочется снова увидеть китов…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1987
Возраст 18+
Режиссер
Линдсей Андерсон
В ролях
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Лиллиан Гиш
Винсент Прайс
Энн Сотерн
Гарри Кэри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Августовские киты 3 постера
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