Сэм Шепард
Награды
Награды и номинации Сэм Шепард
Sam Shepard
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Сэм Шепард
Оскар 1984
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
