Персоны
Элизабет Олсен
Награды
Награды и номинации Элизабет Олсен
Elizabeth Olsen
Награды и номинации Элизабет Олсен
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Limited Series, Anthology Series or Motion Picture Made for Television
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA 2013
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший злодей
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Победитель
Лучший бой
Победитель
Лучший бой
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
