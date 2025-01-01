Меню
Тимоти Хаттон
Награды
Награды и номинации Тимоти Хаттона
Timothy Hutton
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Тимоти Хаттона
Оскар 1981
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучший актёр второго плана
Победитель
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Победитель
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
