Майкл Пэлин
Награды
Награды и номинации Майкл Пэлин
Michael Palin
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Пэлин
BAFTA 2013
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Original Song
Номинант
Best Original Song
Номинант
