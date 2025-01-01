Меню
Габури Сидибе
Награды
Награды и номинации Габури Сидибе
Gabourey Sidibe
Награды и номинации Габури Сидибе
Оскар 2010
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2010
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Breakout Star
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
