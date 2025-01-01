Меню
ДжоБет Уильямс
Награды
Награды и номинации ДжоБет Уильямс
JoBeth Williams
Награды и номинации ДжоБет Уильямс
Оскар 1995
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
