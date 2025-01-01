Меню
Уилл Форте
Награды
Will Forte
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Уилла Форте
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Breakthrough Male Performance
Номинант
Breakthrough Male Performance
Номинант
Breakthrough Male Performance
Номинант
