Награды и номинации Уилла Форте

Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Breakthrough Male Performance
Номинант
 Breakthrough Male Performance
Номинант
 Breakthrough Male Performance
Номинант
