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Награды и номинации Эми Райан

Amy Ryan
Награды и номинации Эми Райан
Оскар 2008 Оскар 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
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