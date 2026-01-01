Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Эми Райан
Награды
Награды и номинации Эми Райан
Amy Ryan
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Эми Райан
Оскар 2008
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
Вареные яйца любят не майонез и не соль: всего одна добавка превратит скучный завтрак в шикарное блюдо
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
«Явный перебор»: за границей этой комедии с Мироновым выдали рейтинг 8,2 — в России прозвали «полным разочарованием»
«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Не было печали – просто проходили тесты»: угадайте 5 советских фильмов по жаркому пейзажу, пока лето не ушло окончательно
Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить