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Салли Хокинс
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Награды и номинации Салли Хокинс
Sally Hawkins
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Награды и номинации Салли Хокинс
Оскар 2018
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Берлинале 2008
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
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