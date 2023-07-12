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Киноафиша Новости Грэйс Ван Дин влюбляется в загадочного парня в трейлере триллера What Comes Around

Грэйс Ван Дин влюбляется в загадочного парня в трейлере триллера What Comes Around

12 июля 2023 16:26
Грэйс Ван Дин влюбляется в загадочного парня в трейлере триллера What Comes Around

Фильм о девушке, которая познакомилась с опасным сталкером.

Студия IFC Films представил трейлер напряженного триллера «Что посеешь...» (What Comes Around), повествующего о девушке, влюбившейся в сталкера. Главные роли в фильме сыграли звезда четвертого сезона «Очень странных дел» Грэйс Ван Дин, Кайл Галлнер («Улыбка»), Саммер Феникс («Фанатик») и Джесси Гарсиа («Обжигающе горячий»).

В центре сюжета — Бет (Ван Дин). Главная героиня знакомится через приложение с более взрослым молодым человеком по имени Эрик (Галлнер) и ему достаточно быстро удается ее покорить. Ей очень нравится с ним общаться, однако он слишком торопит события и выражает желание быть частью ее жизни. Каким-то образом Эрик даже узнает адрес Бет, что буквально ошарашивает ее, однако ему удается обернуть ситуацию в свою пользу. В итоге романтические отношения старшеклассницы и подозрительного мужчины начинают сильно беспокоить родителей героини, и выясняется, что истинные мотивы Эрика далеко не безобидные. Вскоре он бесповоротно переходит черту дозволенного.

Режиссером выступила Эми Редфорд («Гитара»), сценарий написал Скотт Орган («Феникс»). Мировая премьера фильма состоялась осенью прошлого года в рамках международного кинофестиваля в Торонто, после чего картина прошла еще через несколько смотров. В ограниченный прокат «Что посеешь…» выйдет 4 августа.

Фото: IFC Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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