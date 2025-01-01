Меню
Ниа Вардалос
Награды
Награды и номинации Ниа Вардалос
Nia Vardalos
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Ниа Вардалос
Оскар 2003
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Breakthrough Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
