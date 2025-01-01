Меню
Армин Мюллер-Шталь
Награды
Награды и номинации Армин Мюллер-Шталь
Armin Mueller-Stahl
Награды и номинации Армин Мюллер-Шталь
Оскар 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Берлинале 2011
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Берлинале 1997
Камера Берлинале
Победитель
Берлинале 1992
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
