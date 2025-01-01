Меню
Эшли Джадд
Награды
Награды и номинации Эшли Джадд
Ashley Judd
Награды и номинации Эшли Джадд
Золотой глобус 2005
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Female Performance
Номинант
