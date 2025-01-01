Меню
Наоми Харрис
Награды
Награды и номинации Наоми Харрис
Naomie Harris
Награды и номинации Наоми Харрис
Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая душещипательная сцена
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
