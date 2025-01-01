Меню
Naomie Harris
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Восходящая звезда
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая душещипательная сцена
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
