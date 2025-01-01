Меню
Награды и номинации Люка Бессона
Luc Besson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Люка Бессона
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Best Foreign Language Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Graffetta d'Oro for Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Квир-лев
Номинант
