Тим Аллен
Награды
Награды и номинации Тима Аллена
Tim Allen
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Тима Аллена
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1996
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1995
Best Comedic Performance
Номинант
Best Breakthrough Performance
Номинант
