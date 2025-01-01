Меню
Рэй Лиотта
Награды
Награды и номинации Рэй Лиотта
Ray Liotta
Награды
Награды и номинации Рэй Лиотта
Золотой глобус 1987
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
