Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер»

5 сентября 2025 12:12
Канадский фильм с российскими артистами.

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил дублированный трейлер антиутопического экшен-триллера «Альтер», главную роль в котором исполнил звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон. В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 18 сентября.

Действие разворачивается в альтернативной реальности, где генная модификация человека стала нормой после того, как Карибский кризис обернулся ядерной войной. При этом возникла новая форма социального неравенства. Если «генетики» ведут роскошный образ жизни, то 10% обыкновенных людей, которым апгрейд своих тел недоступен, вынуждены влачить жалкое существование на задворках общества.

Главным героем выступает конструктор-изобретатель Леон (Фелтон), прикованный к инвалидному креслу. Кустарным путем он разрабатывает экзоскелет, работающий на энергии таинственного цветка под названием Генезис. Когда Леона обвиняют в преступлении, которое он не совершал, протагонист облачается в свое изобретение и в дальнейшем выходит на след глобального заговора. В итоге Леон становится воплощением надежды для всех обездоленных.

Снял фильм по собственному сценарию Тимо Вуоренсола. Актерский состав дополнили Елизавета Бугулова, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин и Алексей Филимонов.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
